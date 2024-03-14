黑松2023年每股賺2.36元 擬配息1.9元

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（中央社記者何秀玲台北14日電）飲料大廠黑松今天公告2023年財報，營收首度突破新台幣100億元，達105.8億元，稅後純益新台幣9.48億元，年增7.03%，每股純益（EPS）2.36元，擬配發現金股利1.9元，配發率80.5%。

黑松2023年獲利創歷年第3高，主要受惠於飲料新品挹注，以及酒類事業成長；黑松表示，未來將擴大布局飲料利基市場，今年預期飲料業績會再成長，同時擴展酒類品牌代理，調整行銷策略，拓展商品廣度。

此外，有聯網功能的智販機商機，近年受零售市場關注，看好其市場潛力，黑松持續進化智販機功能，今天宣布將行銷創意結合數位科技，改裝北中南三所大學校園內智販機，推出導入生成式AI技術的互動遊戲，將數位創新融入消費者購買體驗，希望與Z世代（1995年至2010年間出生）年輕人建立緊密互動。

智販機為現代零售新趨勢。黑松目前約8000台自販機營運中，聯網機台占約一成，推動自販機再進化，朝「創新消費模式」和「創意體驗行銷」方向發展。

黑松數位專案經理簡佳威表示，黑松自販機不僅是首個導入電子支付工具的廠商，近年更不斷嘗試串聯數位科技來提升消費者的購買體驗、增添消費情境的趣味性，增加年輕消費者並提升造訪黑松智販機的機會。

另外，自販機都是現金支付，配合法規需自2028年1月起開立發票，黑松已針對約800台聯網機台完成發票功能開發，並逐步依規劃與客戶需求開啟。（編輯：楊凱翔）1130314

喝酒警語：禁止酒駕，飲酒勿開車；飲酒過量有害健康。