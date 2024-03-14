2024台北國際電腦展 蘇姿丰等7大咖演講聚焦AI趨勢

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（中央社記者劉千綾台北14日電）外貿協會今天公布2024台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）講者名單，包括超微董事長暨執行長蘇姿丰，英特爾、高通、美超微電腦、聯發科、恩智浦半導體與台達等7位業界重要人士，受邀發表主題演講，聚焦人工智慧（AI）最新關鍵技術及未來趨勢。

科技業年度盛會，2024台北國際電腦展6月4日至7日舉行，今年以「AI串聯、共創未來（Connecting AI）」為主軸，聚焦全球AI最新技術與產業趨勢，其中COMPUTEX主題演講（Keynote）將於展前1天舉行，從6月3日至6日。

貿協表示，今年主題演講將由AI晶片大廠超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰打頭陣，蘇姿丰6月3日將登台探討AMD如何攜手合作夥伴，在資料中心、邊緣及終端使用者設備，突破AI與高效能運算領域的極限。

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）受邀於6月4日發表主題演講，展示英特爾下一代資料中心和客戶端運算產品，將AI融入到各類平台、安全解決方案和開放式生態系當中，讓創新技術得以普及，實現AI無所不在。

面對AI應用需求崛起，高通（Qualcomm）總裁暨執行長艾蒙（Cristiano Amon）、伺服器廠美超微電腦（Supermicro）創辦人暨執行長梁見後、聯發科技副董事長暨執行長蔡力行、恩智浦半導體（NXP Semiconductors）執行副總裁暨技術長瑞傑（Lars Reger）、台達研究院院長闕志克等科技大咖，亦受邀出席演講分享科技趨勢。

貿協表示，梁見後將介紹最新的AI及領先的綠色運算技術系統，使客戶能建構應用優化的IT解決方案，來管理任何基礎設施；蔡力行將探討最新的晶片技術發展，以及網路連結標準如何使AI人工智慧無所不在。

貿協表示，今年預計有1500家企業參展、共4500個攤位，規模更勝以往。6月5日也將舉辦COMPUTEX Forum論壇，以生成式AI為主題，邀請國際專家深入討論生成式AI硬體技術與軟體應用。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳去年出席台北國際電腦展，掀起熱烈討論，市場傳聞他今年也會出席活動。貿協表示，目前並無規劃黃仁勳擔任講者，但不排除他來台參觀展覽的可能。（編輯：林克倫）1130314