2024台北國際電腦展6/4登場 季辛格蘇姿丰將來台演講

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（中央社記者劉千綾台北7日電）2024台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）將於6月登場，外貿協會表示，今年將由人工智慧（AI）晶片大廠超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰打頭陣主題演講，英特爾執行長季辛格也受邀來台發表演說，並展示下一代資料中心等產品。

科技業年度盛會，2024台北國際電腦展將於6月4日至6月7日舉行，今年以「AI串聯、共創未來（Connecting AI）」為主軸，聚焦全球AI最新技術與產業趨勢，國內外大廠共襄盛舉，包括宏碁、華擎、華碩、台達、技嘉、芝奇、英特爾（Intel）、微星等。

貿協表示，首場COMPUTEX主題演講（Keynote）預計6月3日登場，也就是開展前一天，由蘇姿丰擔任主講者，為展覽揭開序幕。

貿協進一步指出，季辛格（Pat Gelsinger）則是受邀於4日發表主題演講，將展示英特爾下一代資料中心和客戶端運算產品，將AI融入到各類平台、安全解決方案和開放式生態系當中，讓創新技術得以普及，實現AI無所不在。

季辛格也會在活動中介紹英特爾AI解決方案，如何在資料中心、雲端以及全球的網路和邊緣應用中開啟新的可能，以及引領AI PC時代的到來，從而轉變未來的生產力和創造力。

此外，季辛格將分享英特爾的Xeon處理器如何提供卓越的效能效率，釋放出更多的伺服器能力，以完成AI任務，同時提供最佳的總擁有成本（TCO）和可持續性的節能效率。

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貿協表示，AI創新推動數位經濟成長，將達全球生產總值的1/3。藉由在資料中心、雲端、網路、PC和邊緣應用的部署，英特爾將支援並提供各個市場的AI運算需求，並持續開發技術和解決方案，使客戶在所有應用中能夠整合並有效運行AI。

今年台北國際電腦展以「AI串聯、共創未來（Connecting AI）」為主軸，涵蓋人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、綠能永續及創新等6大主題，吸引1500家企業參加，展出4500個攤位。（編輯：潘羿菁）1130307