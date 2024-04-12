更多編輯台推薦新聞：
MLB掀投手受傷潮1年多來38人開刀 投球時鐘疑元凶之一
運動

MLB掀投手受傷潮1年多來38人開刀 投球時鐘疑元凶之一

搜救犬訓練上千小時成救災要角 需愛吃愛玩經得起山豬挑釁
生活

搜救犬訓練上千小時成救災要角 需愛吃愛玩經得起山豬挑釁

日本2024書店大獎揭曉 宮島未奈出道作「奪取天下的少女」獲選
文化

日本2024書店大獎揭曉 宮島未奈出道作「奪取天下的少女」獲選

NBA塞爾蒂克單場0罰史上第1隊 對公鹿之戰僅2罰寫紀錄
運動

NBA塞爾蒂克單場0罰史上第1隊 對公鹿之戰僅2罰寫紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧1/300
首頁 / 產經

ARM執行長6月將在台北電腦展發表演說 聚焦AI創新

2024/4/12 12:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北12日電）2024台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）6月登場，超微董事長暨執行長蘇姿丰、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳等科技大咖將出席。外貿協會今天宣布Arm執行長哈斯（Rene Haas）也將親自來台，預定於6月3日發表演講，為科技盛會揭開序幕。

今年哈斯將以「加速從雲到端的AI創新（Accelerating AI innovation from cloud to edge）」為題，聚焦於人工智慧應用，並說明從雲端到邊緣的全球運算。

貿協今天透過新聞稿表示，哈斯於2022年2月擢升為Arm執行長，並於2023年9月成功帶領Arm再次上市，在此之前，哈斯於2017年1月接掌IP事業群總裁一職，在他的領導下，IP事業群的業務重點轉為以更多樣化的產品組合，為不同應用市場提供關鍵的解決方案，並持續擴大Arm在軟體生態系的投資。

哈斯經常訪台並與台灣半導體價值鏈中的合作夥伴進行密切交流，更多次親自出席COMPUTEX展會，分享對產業的精闢洞察。

哈斯強調，讓開發人員在基於Arm架構的軟體解決方案環境中輕鬆創新，加速將先進的Arm基礎運算解決方案推向市場的重要性。

2024台北國際電腦展將於6月4日至7日舉行，以「AI串聯，共創未來」為主軸，貿協預計吸引1500家參展商參與，使用4500個攤位，涵蓋人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、綠能永續及創新等6大領域。

電腦展期間的主題演講則邀請超微董事長暨執行長蘇姿丰、英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger），以及高通、美超微電腦、聯發科、恩智浦半導體與台達等7位業界重要人士，聚焦人工智慧（AI）最新關鍵技術及未來趨勢。（編輯：林淑媛）1130412

AI人工智慧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
賴清德首任內閣成形 國民黨：了無新意
172.30.142.100