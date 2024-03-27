黃仁勳蘇姿丰季辛格三雄6月齊聚電腦展 爭曝光兼固樁

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（中央社記者張建中新竹27日電）輝達（NVIDIA）、超微（AMD）及英特爾（Intel）爭搶AI商機，3大晶片廠執行長黃仁勳、蘇姿丰和季辛格（Pat Gelsinger）都將參與6月台北國際電腦展。產業專家表示，3大科技巨頭來台除為公司爭取曝光，固樁意味也相當濃厚。

超微董事長暨執行長蘇姿丰日前赴中國大陸，參加超微在北京舉辦的AI PC創新峰會，並與中國商務部長王文濤會面。她說，中國是超微全球戰略重點之一，將繼續加大對中國的投入，攜手合作夥伴，為中國市場提供更好產品和服務。

不僅宣示對中國市場重視，對全球AI生產中心的台灣，蘇姿丰也不敢輕忽，她2個多月後即將來台，預定於6月3日在台北南港展覽館2館發表COMPUTEX開幕主題演講「高效能運算邁向AI時代」，探討超微如何攜手策略技術合作夥伴在資料中心、邊緣及終端使用者設備，突破人工智慧（AI）與高效能運算領域的極限。

全球重量級科技巨頭6月齊聚台北，工研院產科國際所研究總監楊瑞臨說，中國雲端服務業者、電信運營商及大型國營企業都是超微極力爭取的目標客戶，也是超微突破中央處理器（CPU）對手英特爾和繪圖處理器（GPU）對手輝達，營運跳躍成長的機會，中國市場確實是超微全球戰略很重要的重點。

楊瑞臨進一步分析，COMPUTEX與美國消費性電子展（CES）和全球行動通訊大會（MWC）是國際相當重要的3大展會，COMPUTEX可以吸引眾多資訊科技品牌和製造廠參與，極具國際影響力。

除蘇姿丰，英特爾執行長季辛格也將應邀於COMPUTEX演講，分享科技趨勢。黃仁勳去年出席COMPUTEX發表主題演講造成轟動，外貿協會目前並無規劃黃仁勳今年擔任講者，不過據鴻海董事長劉揚偉透露，黃仁勳還是會來台公布輝達與鴻海最新合作內容。

黃仁勳、蘇姿丰和季辛格3大科技巨頭齊聚電腦展，台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真說，這充分顯示台灣在AI等新興科技的重要性受到國際矚目，除半導體外，台灣於伺服器代工、零組件、載板、散熱及電源供應器等領域也都在全球扮演重要角色。

此外，楊瑞臨也認為，黃仁勳等3人來台參與COMPUTEX，除為公司及產品爭取曝光，輝達、超微及英特爾都有晶片產品由台積電代工生產，且台灣伺服器和筆記型電腦產業鏈完整，3人可能展開固樁，爭取台積電產能支持，並與供應鏈夥伴緊密合作。（編輯：林淑媛）1130327