雙鴻獲利動能提升 今年前2月賺贏去年第4季

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（中央社記者曾仁凱台北8日電）散熱廠雙鴻獲利能力提升，8日公告今年前2月稅後純益2.55億元，年增率高達196%，換算每股純益2.93元，今年前2個月獲利已超越去年第4季單季每股獲利2.57元。

另外雙鴻今天也公布3月營收11.37億元，年減16.71%，但比2月成長54.9%。累積雙鴻2024年第1季營收31.49億元，年減3.93%，合乎法人預期。

雙鴻上月已公告2月營收7.35億元，受春節長假干擾，2月營收比1月大幅縮水成42.5%，也比2023年同期衰退25.7%。不過雙鴻今天公布2月自結稅後純益1.11億元，獲利卻不降反升，比去年同期逆勢成長32%，換算單月每股賺1.26元。

雙鴻搭上人工智慧AI熱潮，今年以來股價狂飆，今天大漲64元或8.04%，衝上860元，續創歷史新高價，今年以來股價漲幅高達143%。

法人分析，新的AI伺服器效能更強，散熱的重要性也跟著提升，尤其輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前暗示，下一代的DGX伺服器將採取水冷散熱，更是引發市場聯想。

根據本土券商最新研究報告，看好雙鴻2024年水冷產品滲透率將逐季提升，第1季營收占比大約只有2%，估計到第4季有機會爬升10%。以全年來看，2024年水冷占雙鴻營收比重約中高個位數，到2025年，預期占比有機會達到15至20%，帶動公司產品組合持續轉佳。（編輯：楊凱翔）1130408