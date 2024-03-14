美股多收黑 法人：台股高檔震盪續看好AI紅利

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（中央社記者江明晏台北14日電）美股主要指數多收黑，台股13日再度突破2萬點創高，隨後漲勢收斂，收在19928.51點，仍為收盤新高。法人分析，指數墊高恐導致多空拉鋸激烈，高檔震盪，但仍看好整體AI紅利持續發酵。

投資人靜待即將公布的美國2月生產者物價指數（PPI）數據，希望在下週聯邦準備理事會（Fed）會議前，獲取更多關於通膨情況的線索，美股主要指數13日多收黑。

道瓊工業指數上揚37.83點或0.10%，收39043.32點。標準普爾500指數下滑9.96點或0.19%，收5165.31點。那斯達克綜合指數下挫87.87點或0.54%，收16177.77點。費城半導體指數挫跌123.56點或2.47%，收4868.95點。

台積電ADR下跌1.57%，收在142.14元；輝達股價下跌1.12%。

台股13日早盤再次突破2萬點，觸及20112.81點，創盤中歷史新高，但漲勢收斂，終場台股小漲13.96點，收在19928.51點，仍創收盤新高。

三大法人合計買超48.88億元，其中自營商賣超87.18億元，投信買超66.22億元，外資及陸資買超69.84億元。

法人分析，台積電昨日帶動台股大盤二次快閃2萬點，續創史上新高，但指數急漲也讓市場戒慎恐懼，趁勢獲利出場動作頻頻，多數中小型股加劇震盪，從資金面來看，ETF基金支撐台股量能，本土和投信資金可望持續成為台股主流。

法人分析，隨著輝達GTC大會將於18日召開，執行長黃仁勳釋出下一代伺服器將採用水冷散熱，加上HPC、CPO、CoWoS先進封裝與設備都是台廠掌握強項，看好整體AI紅利持續發酵，預料盤勢仍有蓄勢向上空間，不過指數墊高恐導致多空拉鋸激烈，類股快速輪動。（編輯：郭無患）1130314