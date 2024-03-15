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美時每股賺15.72元創高 擬配息4.66元

2024/3/15 13:34
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（中央社記者何秀玲台北15日電）跨國特殊學名藥廠美時今天公告2023年財報，營收為新台幣169.6億元，稅後純益為新台幣41.06億元，年增36%，每股純益（EPS）為15.72元，賺超過一個股本；擬配發現金股利4.66元，配發率29.6%，營收、獲利和股利三創歷年新高。

美時表示，亞洲市場業績年增21%，主要得益於台灣和越南業務的快速增長，歸功於在台灣成功擴展至胸腔科和藥局通路，以及越南推出首個市場上推出的Vinorelbine軟膠囊產品。

另外，亞洲以外的外銷市場營收年成長10%，主要受美國Lenalidomide和Buprenorphine/Naloxone銷售的強勁增長推動；亞洲市場和亞洲以外的外銷市場營收保持平衡，亞洲約占總收入的54%，出口約占46%。

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展望未來表現，美時在研發專案上啟動7個項目，提交6份藥證申請文件，目前有22個項目正在進行中。法規事務提交113份藥證申請，獲得77個市場批准，推出123個SKU（27個INN）。

美時表示，已在美國獲得了Nintedanib（Ofev的學名藥）和Midostaurin（Rydapt的學名藥）的臨時新藥申請（ANDA）核准，並在加拿大獲得了Pomalidomide（Pomalyst的學名藥）的核准。（編輯：林淑媛）1130315

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