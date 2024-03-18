中國製平面印刷版材 財政部認定有傾銷事實

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（中央社記者張璦台北18日電）太普高精密影像公司申請對自中國產製進口平面印刷用版材，課徵反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅一案，財政部今天公告傾銷調查最後認定結果，相關廠商確有傾銷情事。

財政部關務署說明，財政部先前於民國112年12月1日公告初步認定結果，並自同月7日起，對涉案貨物臨時課徵反傾銷稅，為期4個月、至113年4月6日，適用稅率為11.46%至76.89%不等。

因相關傾銷差率已變動，關務署表示，已通知各關自3月18日起，依最後認定的傾銷差率臨時課徵反傾銷稅；據關務署釋出的最新各涉案廠商傾銷差率，落在13.52%至76.89%不等。

關務署指出，若此案最終核定無須課徵反傾銷稅，納稅義務人就此案公告開始臨時課徵日起至113年4月6日止提供的保證金，將依相關規定辦理退還溢繳或已納款項。

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關務署表示，後續調查部分，財政部已依據「平衡稅及反傾銷稅課徵實施辦法」規定，通知經濟部繼續完成傾銷是否損害台灣產業的最後調查認定，並評估本案對國家整體經濟利益的影響。

關務署指出，經濟部應於接獲財政部通知的次日起40天內，作成上述最後調查認定；財政部應於接獲經濟部通知的次日起10天內，提交關稅稅率審議小組，審議是否課徵反傾銷稅。（編輯：蘇志宗）1130318