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AI、CoWoS題材激勵 PCB族群強漲

2024/3/18 13:32
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（中央社記者江明晏台北18日電）輝達（NVIDIA）GTC大會將登場，AI題材再度發酵，CoWoS先進封裝需求大幅成長，激勵志聖漲停，PCB族群欣興、楠梓電、健鼎、華通股價也強勢表態。

輝達（NVIDIA）2024繪圖晶片技術論壇（GTC）AI大會將於台灣時間19日上午4時登場，預期將釋出AI技術應用與展望，與下世代產品及技術藍圖，帶動AI題材再度發酵。台股資金輪動快速，PCB族群今天強漲，台積電CoWoS先進封裝需求也激勵相關設備股勁揚。

隨著AI熱潮引爆，台積電CoWoS先進封裝需求大爆發，PCB暨半導體設備廠志聖因成功切入台積電CoWoS先進封裝供應鏈，近期股價創高後回檔，今天盤中飆上漲停價119.5元。

AOI設備廠牧德科技持續投入研發多款半導體、封測領域檢測設備，加上營運走出谷底，今天股價飆上漲停342元，改寫3年半來新高。

AI應用帶動先進封裝，ABF載板需求增加，觀察欣興產品組合，65%為IC載板，其中ABF占8成，法人看好，ABF載板需求歷經去年調整後，今年將重回成長；欣興今天股價強漲近9%，至187.5元，

楠梓電今天亮燈漲停，至43.25元，盤中成交量逾萬張，楠梓電先前在法說會提到，2024年消費應用與車用PCB復甦較大，將調整產品結構及改善獲利，在高速運算AI加速卡用板進展，今年相關營收貢獻約5%，明年目標在整體營運成長下仍會拉升至10%。

HDI大廠健鼎、華通今天漲幅也逾5%，健鼎2023年每股盈餘11.53元，已經連續5年逾11元；華通樂觀看待2024年在衛星業務領域。（編輯：張均懋）1130318

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