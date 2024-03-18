詐團冒名誆稱可助海外資金匯回 金管會籲勿上當

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（中央社記者謝方娪台北18日電）有不法人士自稱金管會職員，向民眾出示偽造工作證，表示可協助海外資金匯入台灣，要民眾依指示匯款。金管會今天鄭重澄清此為詐騙集團手法，請民眾切勿上當。

詐騙集團再出新招，近日金管會獲悉有不法人士自稱「金管會職員」，向民眾出示偽造工作證，並表示可協助處理海外資金匯回，要求民眾依指示辦理匯款。金管會今天澄清此為詐團手法，請民眾多加小心。

金管會表示，金管會職責主要是訂定金融市場及金融服務業政策、監督管理金融機構，職員不會直接涉入民眾金融交易，更不會以任何方式要求民眾辦理匯款或給付資金。

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金管會提醒，民眾若接觸此類冒名人士或接獲類似消息，應小心防範，除了可撥打「165」警政署防範詐騙專線，查證是否為詐騙集團犯罪手法，也可直接撥打金管會電話查詢；若有相關資料，還可直接向警察或調查局告發。

金管會呼籲，防範金融詐騙切記「5不」原則，包括不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料；金管會網站設有防詐騙專區，歡迎民眾多加利用，建立正確防詐觀念。（編輯：翟思嘉）1130318