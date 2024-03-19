京城銀董事長夫人躍第2大股東 三商家購轉骨獲利成長

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（中央社記者江明晏台北19日電）旗下經營美廉社的三商家購近年優化營運體質，去年獲利已比5年前成長140%；針對京城銀董事長夫人取代日商住友躍居第二大股東，總經理邱光隆表示，目前尚不確定營運策略有何改變，但與住友合作仍持續。

三商家購今天舉行法說會，由總經理邱光隆主持，三商家購2023年度財報合併營收新台幣140.42億元，營業毛利為36.4億元，稅後純益1.01億元，每股盈餘（EPS）為1.5元，每股配息1.2元。

邱光隆表示，2023年度營收雖減1%，但毛利率成長，因此獲利提升，主因品類調整，銷售咖啡門市數擴增，並開始提供跨店寄杯服務，包裹寄取、外送平台等延伸性服務加入，為美廉社創造多元營收。

邱光隆進一步指出，回顧2018年底興櫃，2021年上市至今，走過5個年頭，2019年稅後純益0.42億元，EPS為0.7元，到2023年稅後純益1.01億元，EPS為1.5元，稅後純益5年成長140%。

展望今年，邱光隆提到，累計前2月合併營收22.29億元，年增2.12%，主要受惠於1、2月適逢春節，有年菜外帶、春節禮盒、開工咖啡促銷等活動加持，有效挹注營收成長，同時美廉社將於3月21日搶進「現做茶飲」市場。

此外，三商家購原始股東京城銀董事長夫人余美玲以每股32.5元收購住友商事株式會社手中全數持股，總計新台幣5.48億元，收購案擬於今天完成，余美玲對三商家購的持股將從0.65%攀升至2成以上，取代日商住友成為第二大股東。三商家購最大股東仍為三商投控，持股比例60.77%。

對於股東轉換，邱光隆透露，這是股東之間的股權交易，當初日商住友在2019年注資時，原先就有設定時間性，主要是希望透過投資三商家購理解在日本以外市場，開設社區店的經營方法，目前住友已在越南河內和當地業者合資進軍零售事業開店。

但邱光隆強調，三商家購與住友雙方合作仍然持續，合開的「三友」Tomod’s藥妝店仍會繼續展店，AI方面的合作還在持續發展中。

至於余美玲擴大持股，是否意味著京城銀跨足零售業的野心，市場也預期，京城銀有銀行南霸天之稱，未來可能會加強美廉社中南部布局。

對此，邱光隆回應，由於交易案才剛完成，對於未來策略有何變化，目前還未正式接觸詳談，尚無法確定。美廉社在中南部店點約220家店左右，未來也不排除往中南部增加開店。

展店規劃方面，邱光隆提到，目前全台門市總家數811家，今年度目標加盟門市展店100家，截至3月底已開出10家門市。旗下藥妝品牌「三友藥妝Tomod’s特美事」，上半年展店鎖定北台灣；旗下「心樸市集」將於4月大安區開幕第2家社區型門市，啟動連鎖模式；三商家購同時擴大徵才，全年將招募600名員工。

此外，三商家購2023年通過桃園觀音物流中心擴建預算，將投資1億多元，擴增3千板的存放板數，做有效運用，預計今年第3季工程完竣。

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針對電價調漲，三商家購表示，目前1年大約使用1億多度電，最大耗能來源是冰箱和空調設備，去年因應台電計價方式精算設計後，1年可省下2000多萬度電，未來因應電價調漲，還會進行實施節電政策，包括投資IoT雲端平台監控電力使用，找出吃電怪獸。

三商家購今年度也將開始使用綠電，得標度數為1萬度，案場為彰化彰濱太陽光電新建工程，及台南鹽田太陽光電發電站，將導入心樸四維門市使用，預估可省4950公斤碳排。（編輯：張若瑤）1130319