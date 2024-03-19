財部：薪資所得納稅占比逐年下降 5年降至51%

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（中央社記者張璦台北19日電）財政部今天表示，為維護租稅公平，已建立最低稅負制等4大擴大稅基措施，有助降低薪資所得稅負比重，同時，薪資所得扣除額也有調高；據統計，薪資所得應納稅額占總所得應納稅額比率，已由105年的57%降至110年的51%，呈逐年下降格局。

立法院財委會明天將處理或審查113年度中央政府總預算決議，有關財政部主管預算凍結書面報告案45案，財政部長莊翠雲列席。

根據今天出爐的報告，針對立法院關注事項中，綜合所得稅各類所得占比結構調整情形，財政部表示，為維護租稅公平，已建立個人最低稅負制、 推動房地合一稅制、個人未上市（櫃）股票交易所得計入基本所得額課稅，及施行個人受控外國企業稅制等擴大稅基措施，有助降低薪資所得稅負比重。

同時，財政部表示，現行所得稅法對薪資所得的計算，提供薪資所得特別扣除額與特定費用減除二擇一，民國113年度並配合物價指數上漲程度，薪資所得特別扣除額由新台幣20萬7000元調高為21萬8000元，已兼顧租稅公平及簡政便民。

財政部進一步指出，依財政資訊中心統計資料分析，民國105年度至110年度，薪資所得應納稅額占總所得應納稅額比率，分別為57%、57%、54%、51%、52%及51%，呈逐年下降趨勢。

財政部也說明，薪資所得占總所得比率高低，與一國經濟與產業結構，及民眾偏好受僱或創業、是否願意承擔風險的特性有關，此比率高低主要呈現一國經濟特性及所得結構。（編輯：潘羿菁）1130319