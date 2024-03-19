財部：網紅課稅參照星國釋指引 兼顧簡化與法理

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（中央社記者張璦台北19日電）網紅經濟大爆發，顛覆傳統所得來源思維，財政部將首度針對多元網紅獲利模式，參照新加坡釋出綜所稅課稅指引問答。官員今天表示，台灣現行稅法足以處理此問題、無須修法，訂定課稅問答時，會審慎兼顧簡化與法理，儘快對外公告，讓徵納雙方有所適從。

立法院財委會明天將處理或審查113年度中央政府總預算決議，有關財政部主管預算凍結書面報告案45案，財政部長莊翠雲列席。

根據今天出爐的報告，針對立法院關注事項中的網紅所得課稅議題辦理情形，財政部表示，111年委託研究調查其他國家面對網紅課稅議題，皆回歸各該國既有所得稅制度辦理，且須視其從事各項獲利活動與平台、廠商、消費者間的契約關係，據以認定適用的課稅規定。

財政部指出，研究報告點出台灣現行所得稅法及相關法令，足以處理網紅課稅問題，無須修法，並建議可參照新加坡的做法，訂定網紅課稅問答（FAQ），公告周知。

財政部官員表示，現在正參考研究建議及考量稽徵實務，就網紅各種獲利模式所涉的所得類別、來源所得認定原則、成本費用核認等面向，審慎研議訂定相關課稅規範，相關課稅問答會兼顧簡化與法理，儘快對外發布、加強宣導，以利納稅義務人遵循。

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據先前釋出的委外研究報告，將網紅獲利模式分為8大類，即「平台廣告分潤」、「付費訂閱」、「通告活動」、「廣告鏈結點擊獎金」、「廣告業配」、「平台支薪與直播打賞」、「電商導購與直播帶貨」，以及網紅推出自己的糖果餅乾或服飾品牌等販售周邊商品。

根據委外研究報告認定，上述獲利模式涉及的所得類別眾多，包含權利金所得、營利所得、執行業務所得、薪資所得以及其他所得等；不過，最終獲利分類以及所得定性為何，仍待財政部公布。（編輯：楊凱翔）1130319