財部：參考CPI漲幅 評估調高營業稅起徵點可行性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北13日電）小規模營業人每月貨物銷售額在新台幣8萬元（勞務為4萬元）以下，無須課徵營業稅，考量此標準17年未調，財政部今天表示，會審慎研議參考CPI上漲幅度，調高營業稅起徵門檻的可行性，若最後拍板要調，也會一併調整查定費用的標準。

有立委反映，現行營業人每月銷售貨物不到8萬元、或銷售勞務不到4萬元，就免開統一發票、也未達營業稅起徵，不過，此標準訂定年代久遠，現在物價、薪資水準已高於過去，業者經營成本增加，因此課稅標準應隨時代調整。

財政部長莊翠雲曾表示，會審慎研議配合CPI上漲情形調整營業稅起徵門檻。財政部官員今天進一步指出，目前還在評估可行性中，須考量的因素眾多，進度上會盡快，若最終要調高營業稅起徵點，「營業稅特種稅額查定費用標準等級表」也會一同調整。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

所謂「營業稅特種稅額查定費用標準等級表」，是部分小規模營業人以「費用還原法」推計銷售額（營業稅稅基）的依據，等級表中包含員工薪資、每坪房租等，且由於此表同樣多年未調整，因此遠低於目前基本工資、租金行情。

初步估計，全台小規模營業人（月銷售額不到20萬元、免開發票）有約50多萬家，約有一半會採用「營業稅特種稅額查定費用標準等級表」，回推其銷售額；若最終依據CPI上漲幅度調整等級表，可以預期，回推的銷售額、即營業稅基，可能成長。（編輯：潘羿菁）1130313