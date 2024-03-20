蔡易餘：湖山水庫水源保護區涵蓋嘉義 資源需共享

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（中央社記者蔡智明嘉義縣20日電）水利署計畫湖山水庫每日支援4萬噸水供嘉義縣台積電封裝廠使用，引發雲林縣民議論，民進黨立委蔡易餘今天說，湖山水庫雖在雲林，但是水源保護區卻涵蓋嘉義縣，水資源是共享的。

媒體報導，台積電2座CoWoS先進封裝廠落腳嘉義科學園區，水利署計畫從雲林湖山水庫每日支援4萬噸水，引發雲林各界議論紛紛，指稱雲林被占便宜。

蔡易餘今天發布訊息表示，湖山水庫在雲林古坑，但集水區涵蓋嘉義縣竹崎鄉和梅山鄉，許多土地被劃為水源保護區限制使用。

蔡易餘強調，台積電設廠前期確實會用到湖山水庫的水，但同樣位於嘉義縣大埔鄉的曾文水庫，也是大量提供台南市南科用水。

嘉義縣長翁章梁接受媒體聯訪表示，水資源是全台共享的資源，包括南水北調、北水南調等，由中央整體評估調撥，不存在跨縣市的問題。

翁章梁說，嘉義正在規劃海水淡化廠，可增加總體水源調撥額度，也有多座污水處理廠，可做為再生水來源，封裝測試廠所需水、電相較晶圓廠少，經計算水、電供給是沒問題的。

水利署18日發布新聞稿表示，台積電嘉義設廠未來水源供應將優先使用再生水，除了台積電自建再生水廠外，將由已核定的「擴大縣治再生水廠」供水，嘉義縣政府也持續檢討增加再生水水源。

此外，不足部分再經由擴大區域水源調度，透過「雲林至嘉義自來水複線」由雲林增供每日4萬噸，做為再生水上場前補充水源、與上場後備援水源。（編輯：謝雅竹）1130320