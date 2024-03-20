中小企業景氣調整期 鄭文燦籲金融業支持財務韌性

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（中央社記者曾智怡台北20日電）中小企業遇景氣逆風，行政院副院長鄭文燦今天表示，金融機構應陪伴企業面對景氣調整期，包含海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）、碳費挑戰等，協助中小企業建立更大的財務韌性。

中小企業信用保證基金今天舉行「2024中小企業信保融資業務績優金融機構及授信經理人頒獎典禮」，今年共頒發8大獎項，共41家金融機構及20名授信經理人獲得殊榮。

鄭文燦致詞表示，去年是疫情後經濟振興的一年，去年針對疫後振興編列300多億元預算給經濟部，其中200多億元運用在企業融資；至於中小企業振興轉型貸款加上利息補貼，額度共8000億元，去年提供約35萬件信用保證，融資額達1兆7000億元。

截至去年底，總體銀行中小企業放貸餘額是9兆7000億元，較2022年增加4800億元。

鄭文燦指出，去年市場遭遇很多挑戰，包含傳產、高科技產業庫存多、訂單略下滑等，因此去年決定疫情期間紓困貸款展延到年底，且授權銀行做彈性處理，「不要雨天收傘」。

不過，他強調，這是暫時性衰退，從國發會出口景氣訊號來看，今年2月已恢復景氣向上，出口狀況轉佳，金融機構應陪伴企業面對景氣調整期，包含ECFA、碳費問題等，盼金融機構協助中小企業建立更大財務韌性。

綠色轉型和數位轉型方面，鄭文燦說，台灣中小企業只要適當陪伴，相信創新能力足夠，例如運用雲端市集做行銷、集合起來拓展海外市場、導入低碳管理機制、尋求替代材料等。他也呼籲給予中小企業更大支持，畢竟攸關全球競爭力，且全台中小企業163萬家、占全國就業人口8成。

此外，他提到，經濟部也祭出其他政策，如小額綠電交易，讓中小企業用合理價格購得綠電。

中小信保基金目前與45家金融機構簽約合作，協助中小企業綠色轉型、數位轉型以及取得疫後振興所需週轉資金。截至2024年3月15日，中小信保基金已協助6萬6057家中小企業取得低碳智慧專案貸款及疫後振興專案貸款金額共4789億元。（編輯：潘羿菁）1130320