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台灣大攜手Moonbug 布局兒童影視內容

2024/3/20 19:09（3/20 19:16 更新）
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台灣大哥大與全球兒童娛樂公司Moonbug展開策略合作，於旗下影視平台引進超過25個兒童繁體中文版IP。圖右至左為台灣大哥大總經理林之晨、Moonbug共同創辦人兼執行長勒內．雷奇特曼（René Rechtman）。（台灣大提供）中央社記者江明晏傳真 113年3月20日
台灣大哥大與全球兒童娛樂公司Moonbug展開策略合作，於旗下影視平台引進超過25個兒童繁體中文版IP。圖右至左為台灣大哥大總經理林之晨、Moonbug共同創辦人兼執行長勒內．雷奇特曼（René Rechtman）。（台灣大提供）中央社記者江明晏傳真 113年3月20日
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（中央社記者江明晏台北20日電）台灣大哥大今天宣布，與全球兒童娛樂公司Moonbug展開策略合作，旗下影視平台引進超過25個兒童繁體中文版IP，未來與Moonbug也會有節目、動畫內容合製計畫，共同打造台灣兒童影視。

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台灣大哥大今天舉行記者會宣布，策略結盟全球兒童娛樂公司Moonbug，將於旗下MyVideo及momo親子台獨家上架超過25個Moonbug公司兒童IP繁體中文版，涵蓋近3500集內容，其中包括拿下國際OTT平台全球觀眾觀看時數最高的兒童節目CoComelon可可瓜瓜、Blippi比利皮、The Sharksons鯊魚一家等。

台灣大哥大新媒體事業副總經理李芃君今天受訪時表示，台灣大除了長期挹注資源支持本土原創戲劇之外，也發現兒童影視內容有很強大的影響力，與全球擁有數以億計兒童粉絲的娛樂公司Moonbug策略聯盟，首波合作引進繁體中文版內容，未來雙方也會針對IP開發、內容合製、實體活動等多面向展開合作。（編輯：林興盟）1130320

#台灣
#台灣大哥大
#李芃君
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