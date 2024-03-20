晶呈看好AI帶動半導體先進製程 特殊氣體需求大增

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北20日電）AI（人工智慧）浪潮來襲，特化廠晶呈科技董事長陳亞理今天表示，看好AI帶動半導體先進製程市場，化工特殊氣體需求同步大增。

陳亞理今天在法人說明會表示，半導體製程有曝光就要有光阻，有光阻就需要去光阻的剝離液，隨著人工智慧（AI）帶動的半導體晶圓市場大增，去光阻液商機跟著大增。

他說，AI技術帶動產業發展，往下展開資料庫、IC散熱的需求，也帶動3D快閃記憶體市場成長，去光阻液、特化氣體都跟AI與產業發展密切相關。晶呈去光阻液不只靠台灣半導體客戶，也有新加坡、美國客戶。

他直言，全球半導體先進製程在台灣生產的比重有多少，晶呈在製程所需特殊氣體的占比即有多少，AI成長的規模，也代表晶呈的成長空間，尤其目前特殊氣體已外銷日、韓，商機可期。

觀察晶呈營收分布，特氣占比仍達95%；晶圓再生是加工服務，營收規模不算太大；以公斤計價的去光阻液（Stripper）年產能288噸，待產能擴增至900噸後，營收貢獻可期。

另外，在製造特殊氣體過程產生銅合金，將其做成超散熱銅磁晶圓，應用於發光二極體（LED），可用於超大型高解析顯示應用螢幕製程，尤其提供戶外使用的人機介面，螢幕愈大效果愈顯著。

陳亞理評估，已開發國家10億人口中，若1萬人需要一台110吋顯示螢幕，以每吋325美元計算，即約新台幣1000到1200億元產值，超大型高解析顯示應用螢幕需求增加，將帶動超散熱銅磁晶圓市場。

晶呈科技發言人張永宏說明，竹南總公司一廠除生產特殊氣體，也從事廢晶圓重生，提供發光二極體（LED）超大型高解析（TransVivi Pixel）顯示應用螢幕製程使用的化工原料；二廠也在竹南，生產特殊氣體；三廠位於頭份，正在建廠中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

張永宏指出，持續新品研發，氖混氣市占率已超過雙位數，並持續擴大中；晶圓重生則持續開發乾式除膜配方、優化除膜製程、開發海外市場；銅磁晶片及畫素封裝體（CMuLED系列商品），應用於大型高解析顯示應用螢幕產品在2023年第3季試產成功，2024年3月20日舉辦產品發表會；去光阻液持續新品項研發，已有12品項可量產。

晶呈科技統計，2023年合併營收新台幣8.15億元，年減24%，歸屬母公司業主淨利1.08億元，年減49%，每股盈餘2.76元。（編輯：楊蘭軒）1130320