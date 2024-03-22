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台股早盤漲97點達20296點再創新高

2024/3/22 09:41（3/22 10:06 更新）
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台股示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北22日電）美股續創新高，台股今天開高，早盤勁揚97點至20296.1點，再創盤中歷史新高。

9時12分止，加權指數漲48.21點至20247.3點，成交值新台幣880.42億元。

權值王台積電早盤上揚5元至789元，鴻海漲2元至144.5元；新募集進場的統一台灣高股息動能ETF（00939）早盤回到15元之上，最高15.03元。（編輯：張均懋）1130322

#鴻海
#台股
#台積電
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