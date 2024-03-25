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工研院開發氫氣計量監測技術 打造用氫安全防護網

2024/3/25 16:32
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（中央社記者張建中新竹25日電）工研院今天宣布，成功開發氫氣計量與洩漏監測技術，利用氫致變色薄膜，結合人工智慧（AI）影像辨識及精準數據分析，將確保未來用氫安全。

工研院量測技術發展中心執行長林增耀表示，氫不會排放溫室氣體，並具較佳的能源融合能力，被視為重要的潔淨能源；工研院開發氫氣計量與洩漏監測技術，打造安全防護網，透過科技驗證方式提升民眾使用氫能的信心。

工研院指出，氫氣計量與洩漏監測技術從偵測到示警，時間不到1分鐘，微量的洩漏氫氣就會提出警示。此外，氫致變色薄膜建置成本較低，亦不需電源線或通訊線，能廣泛安裝在廠房各處可能洩漏的位置，大幅提升安裝便利性，並能為業者省下大量成本。

工研院還與日本國立研究開發法人產業技術綜合研究所（AIST）合作，將氫致變色薄膜貼在任何氫氣可能會洩漏的管線位置，輔以大量影像模型和精準數據模型訓練的人工智慧，再套用至原廠區的影像監控設備，達到即時監測。

工研院將於4月舉辦的打造淨零時代競爭力論壇暨技術特展中，展出氫能創新平台，氫能供應與生產、氫能儲存與運送、氫能應用場域一系列解決方案。（編輯：林克倫）1130325

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