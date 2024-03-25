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廣達去年獲利創新高 訂4月12日除息9元

2024/3/25 18:28
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（中央社記者吳家豪台北25日電）廣達去年在AI（人工智慧）伺服器等業務挹注下，每股盈餘達新台幣10.29元，創上市以來新高，擬分派現金股利每股9元，配發率約87%。廣達今天收盤後公告，除息交易日為4月12日，普通股現金股利發放日期為5月17日。

廣達股價今天開高震盪翻黑，終場收在最低255元、下跌0.97%，險守5日線約254元。

廣達2023年毛利率達7.8%、年增2.3個百分點，歸屬母公司稅後淨利新台幣396.76億元、年增37%，每股盈餘10.29元，大賺逾一個股本，寫下1999年掛牌上市以來新高。

法人分析，半導體廠CoWoS先進封裝擴充的產能，應該能在今年上半年供應給美系雲端服務供應商（CSP），廣達和英業達的AI伺服器出貨量，有望回到市場預期水準，推估廣達AI伺服器營收將占2024年整體伺服器營收過半。

針對先進駕駛輔助系統（ADAS）業務，法人表示，廣達提到車用需求有雜音，但仍看好ADAS營收成長，且持續接到新訂單。（編輯：黃國倫）1130325

#美系
#廣達
#CoWoS
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