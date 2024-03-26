經部：一蘭拉麵漲價規劃早於電價調整 主因員工加薪

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（中央社記者劉千綾台北26日電）經濟部表示，一蘭拉麵昨天宣布4月1日起漲價，主因是員工加薪，卻遭特定輿論扭曲為因受電價調漲影響。經濟部今年持續推動商業服務業節能設備補助，鼓勵業者汰換節能效率高的電器設備，此外適度調整經營型態亦有省電效果。

經濟部強調，一蘭拉麵已澄清，此波漲價規劃早在電價調整政策之前就已決定，主要是反映員工薪資調漲跟原物料成本，完全與此次電價調整無關。

經濟部商業署今天透過新聞稿表示，節電的議題逐漸受到重視，業者可多利用政府的各項節能補助方案，適度調整營運空間的能源使用，不僅可有效降低用電量及碳排放量，還可節省電費。

商業署今年持續推動「商業服務業節能設備補助」，鼓勵企業全面將老舊燈具、空調、電冰箱、冷凍櫃、瓦斯爐及熱泵熱水器等耗能設備，逐步汰換為能源效率分級標示為一級的新品，或者獲節能標章效期內新品。

商業署指出，若將老舊40瓦燈具汰換為20瓦LED燈具，每盞每年約可省下288度電，若100坪營業空間汰換100具LED燈，可省下約2.8萬度電，以每度電新台幣3.4元計，全年就可節省9.7萬元電費。

此外，營業空間20坪的店家如採用10瓩一級能效變頻冷氣，每台每年約可省下1990度電，1年可省下6776元電費。

商業署進一步說明，宜蘭某旅宿業者於去年汰換192具節能標章照明燈具及12台一級能效空調，節能設備全面升級後，9月電費帳單由4萬元降至2萬元。為了更精準管理電力使用，業者自主導入中控電力管理APP，可遠端關閉設備，避免不必要浪費。

另外，新北某加油站業者將辦公區及加油區老舊的T5及T8水銀燈具，汰換為具節能標章的LED平板燈及山形燈共54具，估計1年能夠節省7590度電，相當於年省2.5萬元電費。

針對營業場域較大的中型業者，商業署建議導入EMS系統管理電力能源使用，並以台中某味噌文化館為例，建置EMS能源管理系統，蒐集用電數據加以分析、監控，並自動管理開關設備跟調節用電，透過能源管理系統設定超約自動降載，評估每年至少節省電費6萬元。

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目前業者也規劃陸續將館內3台老舊空調汰換為一級能效，預估每年可再節省4萬元，除了讓消費者有舒適的環境體驗，更為公司省下一筆可觀費用。

商業署也提醒，除了設備汰換之外，若能適度調整經營型態，或是簡單的行為改變，也能節省電力消耗，例如定期清洗冷氣濾網、冷氣適溫、檢查更換冰箱膠條、開放式冷凍（藏）加裝空氣門簾、冰箱冷氣出風口避免堆放物品等，都可減少無效的電力耗損。（編輯：張若瑤）1130326