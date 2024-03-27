資金轉往非電族群 台股開高震盪走揚
2024/3/27 11:17
（中央社記者吳家豪台北27日電）台股今天開高後震盪，電子成交比重跌破6成，資金轉往非電族群，軍工、營建及生技股獲買盤拉抬，重電及人工智慧（AI）族群回檔，大盤力守20100點之上。
至10時51分，台股加權指數達到20184.04點，上漲57.55點，漲幅0.29%，成交金額新台幣1868.26億元。電子類股指數漲0.24%，營建與生技類股指數皆上漲逾2%。
權值電子股台積電開高3元後，拉回平盤782元附近。鴻海上漲超過2%，最高146元，集團旗下鴻準、建漢漲幅逾7%。
統一台灣高股息動能ETF（00939）今天持續破發，成分股聯發科盤中漲逾2.2%，最高1150元；另一檔成分股群光盤中衝上221.5元，勁揚3.7%。
總統當選人賴清德提出「5大信賴產業」政策，其中包括軍工產業，帶動相關概念股雷虎今天盤中勁揚逾7%、亞航漲逾5%，漢翔、千附精密、龍德造船漲幅皆超過3%。
電線電纜類股受惠於電價調漲題材，大亞盤中勁揚逾3.3%，成交量超過4.4萬張；億泰漲幅超過4%。
重電能源族群拉回，華城跌逾4%，士電挫逾3%；散熱類股雙鴻、奇鋐跌幅在1%以內。（編輯：張均懋）1130327
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