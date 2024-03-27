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華航7月中復飛西雅圖 5架A321、3架貨機今年交付

2024/3/27 12:15（3/27 12:51 更新）
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中華航空持續擴充機隊，預計2024年7月中旬復飛美國西雅圖，目標推動桃園機場成為國際轉機中心；總經理高星潢表示，2024年將交機5架A321neo，3架波音777F貨機也會全數交付。中央社記者賴言曦攝 113年3月27日
中華航空持續擴充機隊，預計2024年7月中旬復飛美國西雅圖，目標推動桃園機場成為國際轉機中心；總經理高星潢表示，2024年將交機5架A321neo，3架波音777F貨機也會全數交付。中央社記者賴言曦攝 113年3月27日
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（中央社記者賴言曦台北27日電）中華航空總經理高星潢今天表示，今年華航機隊將擴充5架空中巴士A321neo客機，以及3架波音777F全貨機，新航線還在規劃中，目前確定7月中旬將復飛美國西雅圖。

華航今天舉行記者會，攜手台北美福大飯店米香餐廳推出全新餐點服務。

高星潢指出，華航今年將有5架空中巴士A321neo客機，3架波音777F全貨機交付，並視飛機數量陸續將波音737-800型客機汰除退場。

睽違16年，華航7月中旬起將恢復西雅圖直飛航班，高星潢表示，華航前陣子在歐洲努力耕耘，陸續飛航倫敦、布拉格，希望完整布局歐洲市場，隨著去年底復航羅馬，華航認為在歐洲市場之後，接下來可以前進美國布局。

今年飛航台灣到西雅圖直飛航線的業者，還包括達美、星宇等，高星潢認為，3家航空公司加入西雅圖直飛航線，對機票價格影響應該有限。

至於現有航線增班機計畫，高星潢指出，客戶需求多樣，華航會觀察市場缺哪一塊，例如德國法蘭克福航點因應商務需求，就會規劃增班，至於今年新航線部分還在規劃。（編輯：張均懋、郭無患）1130327

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