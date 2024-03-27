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鴻家軍喊衝 台股震盪漲73點收20200點

2024/3/27 14:17（3/27 14:21 更新）
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台股27日開高震盪，終場加權指數上漲73.63點，收20200.12點。（中央社檔案照片）
台股27日開高震盪，終場加權指數上漲73.63點，收20200.12點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者吳家豪台北27日電）台股今天開高震盪，權值電子股台積電休息，軍工、營建及生技類股獲買單拉抬，鴻海集團股走揚，終場加權指數上漲73.63點，收在20200.12點，漲幅0.37%，成交值新台幣3856.3億元。

電子類股指數今天上漲0.31%，成交比重約62%；金融類股指數漲0.36%，生技類股指數上揚2.2%，航運類股指數收漲1.71%。

晶圓代工廠台積電開高走低，以779元作收，下跌0.38%。鴻海勁揚4.58%，收148.5元；鴻海集團旗下鴻準、建漢攻漲停63.6元、25.15元，廣宇漲幅超過5.7%。

人工智慧（AI）指標股廣達震盪走揚，終場上漲1.38%，收在257.5元；英業達漲2.44%，收58.7元。

統一台灣高股息動能ETF持續破發，今天收在14.75元，上漲0.2元；成分股聯發科勁揚3.1%，收在1165元；另一檔成分股群光終場漲1.17%，收216元。

富邦投顧分析，美股主要指數漲多休兵，台股籌碼面展望轉為負向，影響多方向上追價意願，預期大盤將維持高檔震盪格局。（編輯：黃國倫）1130327

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