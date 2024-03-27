消費者信心下滑美股收低 法人：台股籌碼中性偏空

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（中央社記者吳家豪台北27日電）投資人等待本週將公布的美國重要通膨數據，以推敲美國聯邦準備理事會（Fed）利率政策走向，美股收低。法人表示，台股籌碼面仍為中性偏空格局，加權指數創高壓回，多方留意22日低點19843點，若遭到摜破，恐不利盤勢上攻。

美股道瓊工業指數26日微跌31.31點或0.08%，收39282.33點。標準普爾指數下挫14.61點或0.28%，收5203.58點。那斯達克指數下滑68.77點或0.42%，收16315.70點。費城半導體指數挫跌39.617點或0.81%，收4851.875點。

台股26日在權值股領軍下，早盤衝歷史新高20397.07點，隨後人工智慧（AI）及散熱族群回檔引爆賣壓，指數高低震盪達419.67點，回測2萬點支撐，終場收在20126.49點，下跌65.76點，成交值新台幣4827億元。外資連2日賣超台股，投信連18日買超。

產業訊息部分，伺服器管理晶片廠信驊表示，伺服器需求回溫，今年第1季營運表現可望優於預期，將較去年第4季持平，第2季可望季增個位數百分比，全年營收應可較去年大幅成長。

電商業者momo富邦媒總經理谷元宏26日受訪說，電商產業今年將恢復以往動能，富邦媒透過開店模組、廣告及直播3大策略，今年營收將逐季成長，並預計建8座小型倉庫「衛星站」，提升物流配送效率。

統一台灣高息動能ETF20日掛牌，短短一週，包括基金規模和受益人數，雙雙超車已成立超過6年的元大台灣高息低波，躍登國內第5大高股息ETF。（編輯：郭無患）1130327