富邦媒：今年營收逐季成長 擬建8座衛星站拚物流

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（中央社記者吳家豪台北26日電）電商業者momo富邦媒連續2年營收突破千億元，總經理谷元宏今天說，電商產業今年將恢復以往動能，富邦媒透過開店模組「mo店+」、廣告及直播3大策略，今年營收將「一季比一季好」，並預計建8座小型倉庫「衛星站」，提升物流配送效率。

今年2月統一集團宣布認購雅虎（Yahoo）台灣公司債，市場解讀為統一擬擴大電商版圖。谷元宏對此分析，從正面角度來看，一定會讓電商市場成長加速，目前台灣電商滲透率約12%，相較其他國家滲透率約20%至30%仍有段差距；雖然會帶來更多競爭，但不需太擔心，只要努力做好自己想做的事情。

谷元宏出席媒體交流會表示，去年疫情過後，實體消費開始復甦，也有新業者進入電商市場，變得更熱鬧。去年台灣零售業成長7%，實體消費成長9.3%，電商僅成長2.1%，難得看到電商成長率低於實體消費成長率。富邦媒去年電商事業成長超過7%，優於整體市場平均，持續擴大電商市占率。

他說，富邦媒年度營收規模已達到千億元，需要找出新的成長動能，今年聚焦3大策略。首先是打造「mo店+」全新營運模式，提供客製化開店模組，協助廠商打造專屬直營品牌線上店，藉此在momo網站上提供更多元的商品選擇，尤其是原本不容易找到的「長尾商品」，例如手機配件等。

其次，富邦媒平均每月不重複訪客數超過千萬，這些資料透過機器學習和人工智慧（AI）技術，可以發揮效益，富邦媒開始嘗試類似廣告導入銷售，推出momo Ads，透過實時競價的廣告售賣模式及自主訓練的「momo消費數據AI模型」，能滿足品牌供應商及消費者對個人化商品瀏覽與商品推薦需求。

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此外，谷元宏指出，去年第3季富邦媒啟動「直播電商轉型工程」，打造全新的主題直播間，上線以來平均每月觀看人次較上線前成長3倍，今年直播將鎖定具大規模製作需求的品牌。

針對物流布局，谷元宏表示，南區儲配運輸物流中心預計今年第2季完工、第3季試營運，可以大幅縮短到貨時間。除了主倉和衛星倉之外，今年也將打造更小型的新倉庫形式「衛星站」，規模約100坪，可以更接近消費者，讓配送更即時，預計今年全台將建置8座衛星站，服務原本衛星倉密度較低的區域。（編輯：張均懋）1130326