AI伺服器題材發酵 鴻海股價衝14年高點成交值居首

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北27日電）市場預期鴻海受惠輝達（NVIDIA）GB200超級晶片為核心的NVL72伺服器，鴻海今天股價勁揚，盤中觸及150元，續創2010年4月下旬以來波段高點，終場上漲4.58%，收148.5元，也創2010年5月上旬以來高點。

鴻海今天上漲6.5元，若以鴻海發行股數約138.63億股粗估，鴻海今天市值增加新台幣901億元，總市值逼近2.06兆元，穩居台股個股第2，僅次於台積電的20.2兆元。

從成交量來看，根據台灣證券交易所統計，鴻海今天單日成交量達14.74萬張，僅次於群益台灣精選高息ETF（00919）的17.29萬張。從成交值來看，鴻海單日成交值達215.85億元，超越台積電的154.18億元，躍居個股第1。

觀察三大法人布局，外資今天買超鴻海1.22萬張，3月迄今外資累計買超鴻海近31.24萬張，投信3月迄今持續買超鴻海，累計達11.56萬張。3月迄今， 三大法人累計買超鴻海達49.76萬張。

人工智慧（AI）晶片大廠輝達日前GTC大會推出新款AI晶片B200，也推出GB200超級晶片，並推出以GB200晶片為核心的企業用伺服器成品GB200 NVL72伺服器。

鴻海今年看好AI伺服器業績強勁成長，預估今年在GPU模組業績估超過三位數百分比成長，AI伺服器營收預計成長逾40%，AI伺服器產品占整體伺服器營收比重將超過4成。（編輯：楊蘭軒）1130327