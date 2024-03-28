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鴻翊經營權之爭落幕 三路並進拚轉盈

2024/3/28 12:03
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（中央社記者吳家豪台北28日電）端點銷售系統（POS）廠鴻翊今天舉行股東臨時會，完成3席獨立董事補選案。鴻翊總經理許偉良表示，經營權之爭已落幕，今年將朝發展AI與自動化、轉進醫療科技領域、拓展不動產事業等3大方向布局，力拚由虧轉盈。

鴻翊成立於1986年，主要從事POS系統相關產品開發、生產及銷售，主要產品項目包括簡易型工業電腦、一體成型端點銷售電腦、全平面觸控POS系統、自助結帳機及自助點餐機（KIOSK）等。

針對今年發展方向，許偉良透過新聞稿指出，將在既有的產品技術上，加值發展人工智慧（AI）與自動化，預期未來產業發展必須結合AI應用，創造更先進的智慧性及便利性。鴻翊第2大產品線Panel PC也將用在智慧醫療、智慧工控、智慧管理等相關領域。

鴻翊觀察消費者對自助服務的喜好和需求，為KIOSK開創新市場，針對一般商店的新設自助服務動線與無人商店結帳機台產品，鴻翊去年推出相關AI新產品，目前已外銷日本及歐美國家，未來將持續拓展新產品和新市場。

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鴻翊也規劃轉進醫療科技領域，已成立醫療科技部門，發展輔助型AI智慧醫療器材的電子產品代工組裝，以及工業電腦結合醫療系統的智慧醫療方案產品，目前與擁有獨家專利技術的公司合作，搶占輔助型及智慧型醫材市場。

在建設事業方面，鴻翊2013年起積極拓展不動產事業，今年將朝交通方便的蛋黃區布局，已啟動板橋都更案；因應日本觀光開放陸客，將著手布局日本不動產。（編輯：張良知）1130328

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