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鴻海強彈撐盤 台股多空交戰失守20200點

2024/3/28 15:07（3/28 15:15 更新）
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台股28日終場下跌53.57點，收在20146.55點。（中央社檔案照片）
台股28日終場下跌53.57點，收在20146.55點。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江明晏台北28日電）鴻海撐盤、台積電失神，台股今天多空交戰之下，指數數度翻紅無力，終場下跌53.57點，收在20146.55點，失守20200點與5日線，成交量能放大至4425.83億元。

美股主要指數今天收漲，以道瓊漲幅最多，標普則再創新高。但台積電ADR、輝達（Nvidia）等股價下跌，牽動台股居高思危賣壓出籠。

台股今天開高13點，盤中一度下探20065.93點，下跌約135點，隨後買盤進駐，數度翻紅，但追價意願不足，指數區間震盪。

台股加權指數終場下跌53.57點，收在20146.55點，跌幅0.27%，成交值新台幣4425.83億元。

代表中小型股票的櫃買指數終場下跌0.14%，電子股下跌0.2%，金融股下跌0.5%。

觀察盤面焦點，鴻家軍集團股今天續強，由鴻海衝鋒領漲，終場收在155.5元，漲4.71%，股價創14年新高；正達漲停，廣宇漲近9%，臻鼎-KY強漲逾8%，台揚漲幅逾3%，榮創、GIS-KY、中揚光漲幅逾4%。

台積電股價失神，終場下跌10元，收在769元，跌幅1.28%；聯發科翻黑，終場下跌0.43%。

部分AI概念的代工大廠股價點火，廣達勁揚8.74%，緯創也漲近3%。電力股漲跌互見，以大同、碩天走勢較強，士電、華城終場翻黑，挫逾5%。軍工股續強，雷虎收盤漲逾6%，亞航收紅。

高價股方面，信驊續登股王，終場漲3.58%，收3330元，世芯-KY收漲0.48%，以3165元，位居股后。

觀察熱門ETF動態，00919群益台灣精選高息收黑，00929復華台灣科技優息漲、00939統一台灣高息動能小漲。00919成分股中，長榮、聯電小漲收紅、瑞昱下跌逾2%；00929、00939成分股中，群光勁揚逾2.5%，聯發科收黑、大聯大小漲。（編輯：黃國倫）1130328

#台積電ADR
#鴻海
#台股
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