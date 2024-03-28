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台股2萬點高檔震盪 法人：ETF建倉多方氣勢不墜

2024/3/28 08:20
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（中央社記者江明晏台北28日電）美股收漲，但台積電ADR、輝達股價弱勢，台股27日高檔震盪，終場收在20200.12點，法人分析，台股連5天收盤踩穩2萬點之上，搭配新發行ETF建倉，多方氣勢不墜，但指數創高的同時，留意多空拉鋸更顯激烈。

投資人靜待最新美國通膨數據，以及聯邦準備理事會（Fed）官員對於利率走向的談話，美股主要指數27日收漲，以道瓊漲幅最多，標普則再創新高。

道瓊工業指數勁揚477.75點或1.22%，收39,760.08點。標準普爾指數揚升44.91點或0.86%，收5248.49點。那斯達克指數上漲83.82點或0.51%，收16399.52點。費城半導體指數上揚48.07點或0.99%，收4899.95點。

台積電ADR下跌1.56%，收在136.67美元，輝達（NVIDIA）下跌2.5%，收在902.5美元；先前股價表現較為落後的Intel、Apple、Tesla相對強勢。

台股27日開高震盪，終場加權指數上漲73.63點，收在20200.12點，漲幅0.37%，成交值新台幣3856.3億元。

三大法人合計買超34.61億元，其中，自營商買超16.76億元，投信買超86.76億元，外資及陸資賣超68.91億元。

法人分析，台股已連續5天收盤踩穩2萬點里程碑，盤面除了護國神山台積電外，電子權值股及金融股也輪番表現，此外，隨著投信季底作帳，搭配新發行ETF建倉，皆讓多方氣勢不墜。

但法人認為，指數創高同時，多空拉鋸更顯激烈，加上龍年紅盤以來融資增幅達13%，超越同期間大盤漲幅12%，整體而言，籌碼不安定感加深，風險仍須留意。（編輯：郭無患）1130328

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