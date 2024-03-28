Yahoo首季爆紅台股榜神盾奪冠 債券ETF重回焦點

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（中央社記者吳家豪台北28日電）Yahoo奇摩股市App根據台股瀏覽量的季增幅度，今天公布2024年第1季10大爆紅台股榜，由搶搭AI列車的神盾奪冠；在5大爆紅ETF榜方面，隨著市場普遍預期美國聯準會（Fed）將在今年降息，沉寂一段時間的債券ETF重新進入投資人視線。

今年第1季10大爆紅台股依序為神盾、昆盈、士電、達運、一銓、芯鼎、元山、台通、振發、國統。

Yahoo奇摩發布新聞稿分析，第1季上榜台股以AI（人工智慧）相關概念股為大宗，其中神盾集團入榜2席，位居冠軍的神盾透過購併與整合，從單一公司發展成集團，並瞄準AI相關應用為發展方向；神盾旗下芯鼎主攻車用影像產品，拿下第6名。

重電大廠士電努力經營綠能設備及交通設備市場，搶下第3名，是第1季唯一的傳產股。

Yahoo奇摩指出，排名第2的昆盈研發藍牙產品逐漸看到成效，股價大漲獲關注。光電業者達運努力改善體質，對外運用自有技術開發產品，創造新的業務來源，第1季排第4名；LED導線架廠一詮因AI伺服器散熱零組件需求大增，帶動均熱片營收，排名第5。

在5大爆紅ETF（指數股票型基金）榜，以長天期債券ETF最受投資人青睞，由群益ESG投等債20+（00937B）奪冠。排名第2的大華優利高填息30（00918）憑藉高股息優勢，及填息因子選擇總報酬持續成長的個股而受重視。

此外，Yahoo奇摩觀察，受益人超過10萬戶的國泰10Y+金融債（00933B）拿下爆紅ETF榜第3名，追蹤彭博10年以上美元金融債券指數，加上月月配息，在升息循環尾聲話題熱度提高；第4和第5名分別為群益台灣精選高息（00919）、元大滬深300正2（00637L）。（編輯：張均懋）1130328