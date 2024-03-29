標普500指數創新高 迎2019年以來最佳第一季表現

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（中央社紐約28日綜合外電報導）美股標準普爾500指數（S&P 500 Index）和道瓊工業指數今天收盤創新高，其中標普500指數在復活節假期前創下自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來最佳的第一季表現。

法新社報導，道瓊工業指數上漲47.29點或0.12%，收39807.37點，創歷史新高，奔向40000點大關。

標普500指數上漲5.86點或0.11%，收5254.35點，也締造新高；以科技股為主的那斯達克指數則下跌20.06點或0.12%，收16379.46點。

萊里財富管理公司（B. Riley Wealth Management）經理人霍根（Art Hogan）告訴法新社：「（股市）將繼續走高。」

他還說，今天指數雙雙創新高，顯示市場反彈漲勢「擴大」到科技股以外的領域。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）1130329