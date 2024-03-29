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央行：即日起調升金融機構準備金乙戶存款利率

2024/3/29 10:24
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（中央社記者蘇思云台北29日電）中央銀行21日宣布升息半碼（0.125個百分點），各銀行也已經調整存款牌告利率。央行今天宣布，為了反映銀行存款利率調升，29日起，調整金融機構存放央行準備金乙戶存款利率。

金融機構準備金乙戶並非針對一般消費者，而是央行依法要求金融機構，對其負債提存一定比率的準備金，以因應支付需求的制度。金融機構存在央行的準備金可分成甲戶與乙戶2個帳戶收存，銀行可動用甲戶資金做為日常週轉清算所需，沒有給息，乙戶則不能自由動用，因此酌予給息。

央行3月21日召開今年第1季理監事會議，為展現打擊通膨決心，決議升息半碼，市場跌破眼鏡。

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央行今天表示，升息半碼之後，銀行已經因應調整存款牌告利率，為反映銀行存款利率的調升，自3月29日起，金融機構存放央行準備金乙戶存款（應提準備額的55%）利率，源自活期性存款部分，調整為年息0.771%；源自定期性存款部分，調整為年息1.459%。

另外，源自外資的新台幣活期存款，仍依央行99年12月30日台央業字第0990062027號函規定，不給付利息。（編輯：林淑媛）1130329

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