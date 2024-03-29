股匯不同調 新台幣微貶收31.99元、週月季3線齊黑

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（中央社記者蘇思云台北29日電）台股大漲，不過匯市外資匯出下，新台幣今天開盤不久就貶破32元，隨後則靠出口商撐場，尾盤央行調節下守住32元關卡。新台幣兌美元今天收盤收在31.99元，貶0.2分，台北及元太外匯市場總成交金額13.255億美元。

新台幣今天同步收週線、月線與季線，本週累計貶值3.2分或0.1%，3月則貶值4.13角或1.29%，今年第1季累計重貶1.255元或3.92%，週線、月線與季線全面收黑。

台股今天大漲147.9點，收在20294.45點，成交值新台幣4753.86億元。三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超542.84億元。

外匯交易員表示，外資今天匯出不少，不過出口商月底也有拋匯需求，帶來支撐力道，央行尾盤也出手調節，勉強守住32元關卡；新台幣兌美元今天開盤價為31.98元，最高31.98元、最低32.032元，最後收在31.99元。

外匯交易員表示，今年以來美元持續強勢，近期外資、投信匯出下，新台幣也相對疲軟，預料下週可能就會破32元關卡，後續還是要看外資走勢而定。

根據中央銀行臉書統計，今年首季美元指數大升3.27%，主要亞幣則全面貶值，日圓重貶6.56%，韓元貶4.39%，新台幣貶3.92%，新加坡幣貶2.28%，越南盾貶2.27%，人民幣也貶1.83%。（編輯：楊蘭軒）1130329