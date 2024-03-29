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均豪今年營運成長展望樂觀 均華估營收可望創新高

2024/3/29 19:43
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（中央社記者張建中新竹29日電）半導體產業景氣回溫，設備廠均豪及子公司均華今年營運展望樂觀。均豪表示，今年營運成長樂觀；均華預期，今年營收可望超越2022年的水準，意即將創新高。

均豪及均華下午聯合舉辦法人說明會，均豪董事長陳政興指出，去年營收基期低，今年營運成長展望樂觀。去年均豪半導體設備營收比重約44%，預期今年半導體設備營收金額及比重將同步攀升。

陳政興說，半導體設備營收比重突破50%，是均豪長期營運努力目標，此外，股東權益報酬率（ROE）將逾20%，每年每股要配息新台幣1.5元以上。

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均華董事長梁又文表示，均華晶粒挑揀機在台灣市占率超過70%，沖切成型機在中國及台灣市占率約40%，包括日月光、京元電、力成、頎邦等半導體封測廠都是均華客戶。

均華今年前2月營收達4.7億元，梁又文說，加計在手訂單，預期今年營收可望超越2022年的水準，意即將創新高。點晶機因市場規模大，且設備單價高，預期未來營收比重可望超越晶粒挑揀機。（編輯：楊蘭軒）1130329

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