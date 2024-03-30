數位部推出部落格 讓政策技術接地氣

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（中央社記者蘇思云台北30日電）數位部推出「moda blog」，邀業務單位人員投稿撰寫技術文章，盼透過詳盡但淺顯易懂的方式，讓政策與技術更接地氣。例如，用不同道路比擬WiFi頻段的差別，2.4GHz頻段推出時間早，已有許多使用者，概念上好比鄉間小路，無法容納太多車輛。

數位部指出，鑑於許多推動業務都具有相當的技術專業性，規劃並邀請業務單位的公務人員，在公務繁忙之餘，親自撰寫技術文章，集結成網站上的「moda blog」。初期設定的目標讀者群為具有一定技術背景的民眾，希望藉由moda blog，讓更多人了解數位部推動政策的背景，提高討論度。

目前moda blog所有內容都以拋棄著作權（CC0宣告）的方式釋出，數位部表示，為推動技術知識的普及，歡迎任何人轉載與引用。

數位部表示，一個政策從開始成形到可對外公開，必須花費許多時間心力，數位部政策包含很多技術，第一線公務人員並非傳統刻板印象的「都不懂技術」。業務單位在執行繁重業務時，花時間把困難的技術轉譯成淺顯易懂的文字，希望不只傳播知識，也讓業務單位人員透過整理，思考自身業務的發展跟對社會的影響。

目前moda blog已有4篇主題文章，包含資安上常提到的零信任架構、生成式AI的產業應用與發展、保護隱私的分散式身分以及Wi-Fi等。

數位部作為頻譜管理單位，也說明Wi-Fi的分類與國內發展現況。Wi-Fi是由Wi-Fi聯盟（Wi-Fi Alliance）註冊的商標，是一種讓電子設備在指定的無線電頻段，可以傳輸信號的無線通訊技術。

由於民眾上網速度需求提升，Wi-Fi技術也不斷演進，目前Wi-Fi可使用的頻段為2.4GHz、5GHz以及6GHz，主要差異為使用頻段和頻寬大小。以道路為喻，每個頻段好比不同類型的道路，每種道路可支援的寬度與車道數目因此不同。

2.4GHz如同單線雙向的鄉間小路，無法容納非常多的車輛，但能深入更崎嶇難抵達的地點。5GHz就像多線道的省道或是快速道路，雖然交通尖峰期間偶爾塞車，但仍是通往不同地區的首選。6GHz頻段就像設置多線道的高速公路，可提供最新、最快且運載大量貨物的車輛使用。

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至於moda blog推出後的迴響，數位部指出，觀察後台數據，許多讀者從各社群平台連到數位部網站閱讀文章，也會繼續在網站閱讀其他內容。數位部後續也收到許多未必是技術背景讀者分享閱讀文章的收穫，對公務人員也是很大的鼓勵。

數位部強調，一直透過不同方式對外說明政策，包括短影音和社群貼文等方式，也把數位部相關會議、專訪等內容以逐字稿或影音的方式全部公開。近期也嘗試在影音平台上推出AI課程影片，從科普知識著手，再延續到數位部業務，希望能更深入淺出傳達數位部的工作。（編輯：郭無患）1130330