壽險業海外投資總額登22.1兆 創史上次高

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（中央社記者謝方娪台北31日電）2月美股上漲帶動資產評價上揚，加上新台幣兌美元續貶2.76角，金管會統計，今年2月底整體壽險業海外投資總額攀升至新台幣22兆1480億元，創史上次高。

根據金管會公布壽險業資金運用最新概況，2月壽險業持有海外股票帳列金額上漲，加上新台幣兌美元續走貶，2月底壽險業含國際板債及外幣保單在內的海外投資總額重返22兆元以上、達22兆1480億元，改寫史上次高，月增0.7%，占可運用資金比持平於69.4%。

雖然 無本金交割遠期外匯 NDF小百科 無本金交割遠期外匯（Non-Delivery Forward，簡稱NDF）意指交易雙方議定匯率，約定超過二個營業日後為交易日，交易時以原先議定匯率與約定日即期匯率比較、結算損益，無須交割本金。 NDF承作成本低，具高度槓桿特性，除作為避險用途外，易淪為投機工具。 資料來源：中央銀行 看更多 關閉 （NDF）成本2月略有下降，但換匯（CS）成本仍逼近4%水準，為節省避險支出，壽險業力拚銷售外幣保單以提高自然避險部位，也布局新台幣計價債券ETF，壽險業持有國內債券ETF部位連4個月走揚至1兆5301億元，占可運用資金比連2個月持平於4.8%。

國內股票投資方面，2月台股加權股價指數上漲1077.21點，單月漲幅達6.02%，2月底壽險業持有台股部位帳列金額達1兆9515億元，月增715億元，月增幅為3.8%，低於大盤單月漲幅，國內大型壽險公司均表示，有把握此波股市上漲，伺機實現資本利得。

2月美股3大指數同步收漲，2月底壽險業持有國外股票部位達5143億元，大幅月增10.27%，占可運用資金比拉高至1.6%。

另一方面，壽險業現金水位呈現下滑，2月底壽險業持有國外現金部位降至3583億元，月減385億元，減幅9.7%，持有國內現金部位降至3463億元，月減301億元，減幅近8%，合計壽險業持有國內外現金7046億元，為近2個月新低。（編輯：林淑媛）1130331