商仲：今年首季土地交易破600億大關 地價平盤抗跌

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（中央社記者賴言曦台北1日電）不動產投資顧問戴德梁行今天指出，今年第1季土地交易量新台幣637億元，為2022年以來首度單季破600億元大關，地價整體表現則處於平盤抗跌階段。

戴德梁行今天發布第1季商用不動產、土地市場動態報告。首先在商用不動產部分，第1季交易額為212億元，年增51.5%。

觀察今年第1季前3大交易案，最大宗是南山人壽出售位於台北市內湖區的利豐大樓及南山瑞光大樓2棟廠辦給台達電，交易額為47.9億元；第2名是國產建材以16.4億元出售台南國賓影城商場，接下來是台新人壽以14.5億元取得台南市永康區廠辦大樓。

土地市場方面，今年第1季交易量為637億元，為2022年度以來首次單季突破600億元大關，住商與工業土地交易比例為8比2，顯示開發商與製造業對土地有穩定需求，地價整體表現則處於平盤抗跌階段。

戴德梁行指出，2022年度起，土地市場連2年呈懸崖式下跌，2023年度單季平均交易量甚至跌破300億元，研判貸款成數限制在交易價格或鑑價的5成以下、18個月內要動工等土地融資門檻，是過去2年建商不積極購地的因素。

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戴德梁行指出，不過今年開春首季交易量回溫，顯示市場對選擇性信用管制及平均地權條例修正案的影響面已有相當程度的理解與因應，使購地信心回溫。

另外，隨著新青安優惠房貸上路，建商藉由推出小坪數產品，達到維持單價甚至提高單價的目的，在土地坪效不變的情況下，可換得更多銷售戶數，用以抵銷工料上漲的成本，維持推案利潤，研判也是推升土地交易量的原因。（編輯：潘羿菁、郭無患）1130401