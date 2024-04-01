財部招標7宗地上權 西門商圈標的9.5億底價最高

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（中央社記者張璦台北1日電）財政部國產署今天公告今年第2批國有地招標設定地上權標的，7宗合計面積2.42公頃，權利金底價共新台幣17億2833萬餘元，將於5月20日開標；其中包含鄰近西門商圈的北市中正區商業區土地，權利金底價超過9.5億元，為本次底價最高者。

國產署今天發布新聞稿表示，本批招標標的分布為台中市3宗，台北市、新北市、高雄市、澎湖縣各1宗，地上權存續期間皆為70年，地租年息率3.5%。

國產署指出，這批次首次列標者，包含2宗台中市住宅區土地，南屯區標的位於第13期市地重劃區，臨三民西路及文心南路，屬新興發展地區，權利金底價8616萬6845元，面積約355坪；另1宗位於梧棲地區，鄰近土地已陸續標脫，標的條件也相當優質，權利金底價7670萬9025元，面積約1384坪。

針對其餘5宗曾列標的土地，國產署表示，澎湖馬公市商業區土地，曾於民國103、104年2次列標，目前周邊商業發展興盛，經協調澎湖縣政府將縣有土地併同列標，坵塊更為方整，有利得標人規劃，另因屬商業區土地且併縣有地招標，因此投標須知特別載明不允許作住宅使用。

同時，國產署釋出標的包含台北市中正區商業區土地，鄰近西門商圈、距離捷運西門站約300公尺，屬市區稀有精華土地，面積311坪，權利金底價約9億5590萬元，為本次底價最高者。

此外，其餘標的包括新北市土城區住宅區土地，附近已完工的新建案林立；台中市北屯區住宅區土地位於新都自辦市地重劃區，生活機能良好；高雄市旗津區乙種工業區土地，面積近2700坪，鄰近旗津醫院；上述5宗標的經國產署檢討招標條件重新推出，希望可獲得市場青睞。

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國產署表示，為兼顧活化國有土地及國家住宅政策，自111年起符合位於都市計畫住宅區、面臨10公尺以上計畫道路，基地形狀方整且面積0.15公頃以上標的，均先徵詢中央及地方住宅主管機關確認有無社會住宅用地需求，經評估無需求者，續由國產署辦理活化利用。

國產署指出，所謂「招標設定地上權」，是國家保有土地所有權、提供使用權給民間的活化國有土地方式，在國人有土斯有財觀念之下，其市場流動性與所有權市場有明顯區隔。（編輯：楊凱翔）1130401