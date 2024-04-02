友通接單回溫 3月營收月增逾2成

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（中央社記者吳家豪台北2日電）工業電腦廠友通整體訂單需求仍受客戶庫存調整影響，但接單逐步回溫，今天公布3月合併營收約新台幣6.63億元，月增20.15%，年減54.62%；今年第1季累計營收19.06億元，年減50.1%。

友通3月11日舉辦法人說明會指出，由於各區域市場需求漸增、高毛利產品組合不斷提升，整體表現有望隨客戶庫存調整週期逐步成長，未來友通嵌入式解決方案與人工智慧（AI）的整合為發展重點。

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友通表示，根據目前在手訂單，接單與客群皆呈成長趨勢，事業表現隨既有客戶需求漸增而提升，並進軍無人載具應用市場。因資安、自動化、智慧醫療、新能源應用與鐵道交通等領域需求不變，將持續為友通的成長挹注動能。

友通將參加4月9日至11日在德國紐倫堡展覽中心舉辦的2024嵌入式電子與工業電腦應用展（Embedded World），展出主軸為「嵌入式解決方案串聯AI邊緣運算」，聚焦無人化服務市場，攤位相較去年擴大1倍，並增設AI專區。（編輯：楊蘭軒）1130402