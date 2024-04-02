前2月金融三業翻倍賺 稅前淨利逾1856億

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（中央社記者謝方娪台北2日電）國銀手續費及投資淨收益上揚，推升今年前2月銀行業稅前淨利衝破千億大關、達新台幣1043億元，前2月金融三業稅前淨利總計達1856.32億元，年增1.31倍。

金融三業指銀行業、保險業及證券期貨投信業，其中，銀行業可進一步細分為本國銀行、外銀在台分行、陸銀在台分行、信用合作社、票券金融公司及儲匯，保險業包括壽險業及產險業。

金管會今天公布，今年前2月金融三業稅前淨利合計1856.32億元，年增1.31倍。其中，前2月銀行業稅前淨利達1043億元，獲利貢獻比過半，主要受惠國銀手續費收入及投資淨收益表現亮眼，帶動整體銀行業稅前淨利年增13.7%，獲利數寫下史上同期新高紀錄。

銀行業中，前2月本國銀行稅前淨利為950.8億元，年增15.5%，主要受惠手續費淨收益、投資及其他淨收益2支柱有撐。隨利息淨收益成長，前2月信合社稅前淨利達8.8億元，年增10.4%。前2月票金稅前淨利16.8億元，年增近2成，則因投資及其他淨收益增加所致。

2023年前2月儲匯稅前虧損1.9億元，今年前2月轉盈、稅前淨利達6.3億元，主因今年以來新台幣兌美元走貶，海外投資未實現兌換利益增加。

另一方面，外銀及陸銀獲利則雙雙衰退，前2月外銀稅前淨利48.8億元，年減19%，主因包括呆帳費用增加、利息淨收益下滑、投資及其他淨收益減少。前2月陸銀稅前淨利11.4億元，年減15%，主因為呆帳費用增加。

今年前2月壽險業投資淨利益大躍進，推升前2月稅前淨利達529億元，產險業則受惠業務承保利益及財務投資利益成長，前2月稅前淨利達58億元，合計前2月保險業稅前淨利為587億元，年增841億元，相比2023年同期由虧轉盈。

反映台股價量齊揚，前2月證券期貨投信業合計稅前淨利達226.32億元，年增59.47%。其中，證券商主要受惠股市成交量增長，挹注經紀業務收入，前2月稅前淨利達177.98億元，年增60.49%。

前2月期貨商稅前淨利為11.92億元，年增32.3%，除了同樣因市場交易量上升，帶動經紀業務手續費收入成長外，隨銀行存款利率調升，客戶保證金專戶利息收入也隨之增加。

投信業則受惠資產管理規模走高，挹注經理費收入，前2月稅前淨利36.42億元，年增65.47%。（編輯：楊凱翔）1130402