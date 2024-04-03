台股登2萬點 外資首季淨匯入152億美元創5年新高

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（中央社記者謝方娪台北3日電）人工智慧（AI）題材熱度續航下，3月美股4大指數走高，帶動台股供應鏈，吸引整體外資再淨匯入66.6億美元，合計首季淨匯入規模達152億美元，無論3月或首季淨匯入規模均創至少近5年同期新高。

金管會今天公布3月外資動向，今年3月外資淨匯入66.62億美元，陸資淨匯出近0.018億美元，合計整體外資3月淨匯入66.6億美元，連5個月淨匯入，合計今年首季淨匯入規模達152億美元，為至少近5年同期新高。

隨外資持續將資金匯入台灣，截至今年3月底止，外資累計淨匯入規模達2606.69億美元，陸資累計淨匯入規模達0.44156億美元，合計整體外資累計淨匯入規模為2607.13億美元。

按3月29日新台幣兌美元收盤價31.99元換算，整體外資折合約有新台幣8.34兆元資金動能在台灣。

股市操作方面，相比今年1月整體外資買超上市櫃股票59.43億元、2月再買超上市櫃股票1039.08億元，3月整體外資反手賣超上市櫃股票達411.77億元，累計今年首季整體外資買超上市櫃股票金額降至686.74億元。

金管會官員觀察，隨熱錢湧入台股，3月外資可能有作些調節，以致呈現賣超，但從3月仍維持淨匯入的姿態，可見外資仍將資金停泊在台灣，持續看好台灣市場。

官員指出，今年3月整體外資淨匯入66.6億美元，為自2011年資料起單月第6大淨匯入規模，主因為AI題材持續占據全球主流，3月美國4大指數走高，帶動台股供應鏈，吸引外資資金匯入，台股加權指數也在3月登上2萬點新高。

官員表示，今年前2月國內上市櫃公司累計營收達6.16兆元，創歷年同期次高，年增4.56%，另台股現金殖利率達3.15%，若加計股票股利將達3.23%，截至今年2月底台股本益比約22.96倍，顯示台股基本面穩健。（編輯：楊凱翔）1130403