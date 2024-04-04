花蓮地震 金控商銀、證券F4與企業捐款賑災

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（中央社記者張璦、張建中、羅元駿、蘇思云台北4日電）花蓮強震釀災，為撫慰受災戶、加速災後重建，政府部門與企業界紛紛捐款賑災；林榮三基金會、聯邦銀行、自由時報與瓏山林今天宣布，共同捐款新台幣3000萬元賑災。

玉山金宣布，透過玉山志工基金會，合計捐助2000萬元至衛福部花蓮震災捐款專戶，統籌協助醫療、人道救援與衛生安全工作；震後立即啟動緊急應變機制及關懷顧客專案，另依個案情況受理申請本金緩繳、本息緩繳及展延還款期限等紓困方案，協助受災戶度過難關。

金融監督管理委員會轄下證券期貨相關機構，包括台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心、台灣期貨交易所及台灣集中保管結算所（證券機構F4），決定合力捐助1200萬元，協助救災，並撫慰受災戶度過艱難時刻。

永豐餘與旗下元太科技宣布，聯合捐贈1000萬元投入賑災及未來重建工作，協助受災民眾儘快恢復正常生活。

上海商銀宣布與上海商銀文教基金會共同捐款1000萬元，並提供震災重建優惠貸款，受地震影響的企業或個人，均可於受災日起3個月內向上海商銀全省各地分行提出重建貸款、緩繳本息、申請展延借款期限等措施，受災戶若有受損的廠房、機器設備及房屋所需整修費用或資金需求，可出具受災證明書提出申請。

三陽工業表示，3日地震帶來多處災情，集團秉持關懷社會的精神，捐贈1000萬元，投入救災及協助災民後續醫療、生活及社會重建相關費用，以及提供罹難者家屬的經濟支持，盼受災民眾早日重建家園、恢復正常生活。

有線電視業者大豐有線電視宣布，為積極響應政府人道救援關懷的舉措，延續日前募血1萬袋活動熱情，將捐贈1000萬元至賑災專戶，作為403花蓮震災專案使用。

中租控股旗下中租迪和決定捐款600萬元，協助花蓮縣政府進行救災與重建。電聲元件大廠美律也決定捐款200萬元給世界展望會，支持花蓮災區弱勢家庭重建。

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LINE Pay宣布，與衛生福利部轄下財團法人賑災基金會合作啟動「0403花蓮震災募款專案」，讓民眾可透過LINE Pay愛心捐款平台即時捐款，捐款將用於進行救災，支援災區及災民。

LINE Pay指出，捐款以100元為一個單位，單次捐款金額最高上限為10萬元。捐款手續費由LINE Pay及合作銀行中國信託商業銀行、台北富邦銀行、台新銀行及聯邦銀行吸收，募款期間為即日起至5月2日。（編輯：黃國倫）1130404