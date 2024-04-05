電纜業受惠台電強韌計畫 再跨綠能多元布局

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（中央社記者潘智義台北5日電）政府積極發展風電綠能，以及台電於2022年推動為期10年的「強韌電網計畫」，2023年下半年起帶動電纜需求力道大增，電纜業今年持續看好出貨動能；另外，部分電纜業者也積極投資綠能產業，多元布局。

台電在2022年推出「強化電網韌性建設計畫」，採取「分散、強固、防衛」3大主軸，並在10年內投入總計新台幣5645億元預算，為現行電網系統推動全面升級。

台灣電網的輸電系統主要包含345kV、161kV、69kV等電壓等級，配電系統有22.8kV、11.4kV等電壓等級，其中，全國電力以南北向的三路345kV作為整體電力系統的核心骨幹，在電廠出現集中化、大型化的趨勢下，形成龍潭、中寮及龍崎等三大樞紐變電所。

儘管台電在輸配電網原已規劃納入備援、雙迴路概念，三大樞紐變電所及大型電廠開關場也具備分群機制分散運轉風險；但2022年興達電廠停電事故，仍出現骨牌效應，導致電力無法輸送，進而影響全台各地用戶的重大停電事故，曝露出長久以來電網過度集中、過度強調融通效率的隱藏風險。台電則開始針對電網導入區域分散的思維，著手降低電網集中的風險。

台電「強化電網韌性建設計畫」採取三大主軸作法，「分散」為增設樞紐節點與電網線路，「強固」是將節點相關的變電所、分流線路等設備適時更新；至於「防衛」的目標是要做到一旦發生事故，可將事故範圍縮到最小、影響最小、時間縮到最短。

電纜廠華榮表示，台電的強韌計畫除汰舊換新，直接帶動了輸配線電纜的大量需求；此外，政府推動「鮭魚返鄉」政策，讓不少台商考量建廠的優惠措施，以及台灣有較佳的人力素質，紛紛返台設廠，科學園區大量新廠建廠的電纜需求量也相當可觀。

華榮指出，以台積電在南部設廠為例，不論是69KV、161KV輸配電纜需求都不小，這些都是由台電彙整建廠需求後，向電纜業者提出。在北、中、南部都有新廠建廠需求同時，台電也持續進行電纜汰舊換新，去年以來電纜的需求明顯增加。

另外，變壓器業者如華城、東元、士電、中興電工、大同也跟著搶到電纜汰舊換新的商機，因為不論是從345KV輸出經變電所轉換成161KV或再轉換成110V、220V都需要變壓器，重電業也成為強化電網韌性建設的受惠者。

電纜業者除了直接受惠強化電網韌性的政策紅利外，也積極掌握淨零減碳的趨勢，轉投資綠能產業。大亞表示，台電強韌電網計畫在去年對電纜需求強勁，今年仍可望延續；但大亞也同步多元布局，投資綠能等其他事業。

大亞說明，投資綠能目前主要是著重在太陽能發電，並投資儲能櫃；雖然太陽能在2023年只占整體合併營收約5%，但仍將持續往綠能事業邁進，盼2025年太陽能發電備載容量達500MW（百萬瓦）、儲能櫃達135MW。

華榮也表示，目前本業除受惠台電強韌電網計畫之外，銅材銷售也在2023年第4季需求轉佳，尤其是中國電動車市場需求增溫，無氧銅的市場看好。

不過，華榮指出，公司轉投資事業的項目較多元，主要轉投資為第一伸銅，但狀況並不理想，不論是半導體產業的均熱片，或是風電、汽車市場，均因先前備貨量太高，使現階段市場需求受到壓抑。

國內不銹鋼大廠華新除經營電纜、不銹鋼本業之外，近年也積極投資鎳礦，更跨足電池正極材料原料冰鎳，進一步掌握礦源。

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華新於2023第3季完成收購瑞典軋鋼廠DLP及英國不銹鋼廠SMP；另外，為便於集中管理和整合冰鎳產能，與合資方股權交易，對旭日綜合持股提高至79.6%，維持鎳金屬年產能為8.4萬噸。

華新並與丹麥NKT合資設立華新能源電纜系統公司，於2023年9月舉行高雄海底電纜廠開工動土儀式，並於10月完成「歡迎台商回臺投資行動方案」聯審，可享政府協助整合用地需求、充裕產業人力、協助快速融資、穩定供應水電、提供稅務專屬服務等5大面向服務。（編輯：張良知、楊凱翔）1130405