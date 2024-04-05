以色列伊朗對峙升溫 油價勁揚亞股挫低

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（中央社香港5日綜合外電報導）以色列與伊朗劍拔弩張，引發投資人擔憂中東衝突擴大；加上美國聯邦準備理事會（Fed）降息力道不如預期疑慮及獲利了結賣壓，造成美國股市昨天重挫，亞洲股市今天跟進挫低。

法新社報導，敘利亞首都大馬士革的伊朗大使館旁邊的一幢附屬建築物1日遭到致命攻擊，德黑蘭怪罪以色列並揚言報復。伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）2日表示，以色列「將在我們勇士的手中受到懲罰，我們將會讓他們為這項罪行及其他罪行感到後悔」。

哈米尼3日再稱，以色列這場攻擊是「情急搏命」，救不了他們在加薩走廊（Gaza Strip）的挫敗，「他們當然將會為了這項行動而受到反擊」。以色列正在加薩地區與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）交戰。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）則矢言追究傷害以色列的人。以色列軍隊昨天因此升高防禦，除下令戰鬥單位暫停休假，封鎖部分地區的全球衛星定位系統（GPS），同時提高其「警戒狀態」。

尼坦雅胡表示：「伊朗多年來採取不利我們的行動，無論是以直接方式或透過其代理人。有鑑於此，以色列正在對伊朗及其代理人在攻防兩方面採取反制行動。」

富藏原油的中東地區戰事可能擴大，引發國際油價昨天勁揚逾1%，布倫特（Brent）油價衝破每桶90美元，創下去年10月以來新高。今天又繼續走揚，並一度漲破每桶91美元。

美股三大指數昨天收盤全數應聲挫跌逾1%。觀察家指出，跌勢可能部分歸咎於先前已累積數月漲勢，指數今年來數度刷新歷史高點，吸引投資人趁機獲利了結。

市場人士也關心聯準會的降息計畫，因此聚焦今天稍晚將公布的3月美國就業報告。

美股賣壓擴散到今天亞股，東京股市收盤重挫2%，雪梨、首爾、新加坡、威靈頓和馬尼拉股市全數收黑。香港股市收在接近平盤。雅加達股市則收高。上海和台北股市因國定假日休市。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1130405