花蓮地震 日相岸田參訪台積電熊本廠不忘慰問

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（中央社東京6日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天前往台積電位於熊本縣的新工廠參訪，除了跟台積電總裁魏哲家交換意見外，也對台灣4月3日發生的花蓮地震表達慰問之意。

日本經濟新聞報導，岸田今天前往熊本縣參訪台積電新工廠。日本政府將半導體定位為經濟安全保障上的重要物資，藉由這次的參訪，岸田有意強調日本政府支持國內供應鏈的態度。

岸田在參訪過程中，除了跟台積電總裁魏哲家交換意見外，首先也針對花蓮地震表達慰問之意。

談到台積電熊本廠，岸田說，對日本整體產生很大的外溢效應，「不光是半導體產業，對電動汽車等多數產業來說都是重要的計畫」。

台積電在日本興建的第一座工廠（熊本廠）今年2月開幕，目前正規劃在熊本縣興建第二座工廠，將生產日本境內最先進的6奈米製程半導體。

岸田在結束台積電熊本廠的參訪行程後，將轉赴熊本市參加有關自民黨內派閥政治獻金問題的政治改革座談。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1130406