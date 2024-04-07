美股4大指數跌多於漲 投信：看好AI概念股助威台股

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（中央社記者江明晏台北7日電）美股4大指數上週跌多於漲，投信指出，台股近期創高不斷，1月中旬以來多方架構延續，3月營收將陸續公布，AI概念股營收將左右盤勢關鍵。

美股4大指數收黑，又逢花蓮強震，台股3日盤中一度重挫近200點，但隨後跌勢收斂，收盤下挫128.97點，加權指數終場收在20337.6點，跌幅0.63%，成交值新台幣3780.05億元。

投信指出，時序進入第2季，隨著即將公布的3月營收，及2024年第1季財報，皆將牽動台股後市，營收及季報數字表現好且評價偏低的優質股，將有上攻的機會。

半導體龍頭廠台積電4月18將召開法說會，市場預期，有望受惠AI晶片需求強勁，引領供應鏈發威，持續釋出正面訊號，有助台股走勢。

日盛投信台股投資研究團隊表示，美國3月製造業採購經理人指數上升至50.3，創下一年半新高，經濟復甦影響市場對降息預期，然目前市場預期對美國聯準會（Fed）在6月降息機率仍高於5成，年內寬鬆趨勢不變。

日盛投信台股投資研究團隊指出，隨著需處理的資料愈來愈龐大，勢必要加速軟體、硬體升級才能達到運力提升、低延遲等效能，半導體趨勢明確，台灣科技鏈可望大受惠。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示，根據統計，全球伺服器營收將以5.7%複合年成長擴張，而台灣AI伺服器占全球比重已從2022年的85%，提升至目前的9成以上，預料至2027年都將維持9成的高占比，有利於相關台廠伺服器供應鏈。（編輯：蘇志宗）1130407