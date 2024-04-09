立委提女性生理用品免稅 財部：恐未必全反映至售價

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（中央社記者張璦台北9日電）立委提案女性生理用品免徵營業稅，財政部表示，目前多數採加值型營業稅的國家沒有此措施，且若營業人未將減稅利益全數反映至商品售價，不僅民眾無法受惠，反而會使國庫每年以約新台幣3.8億元的稅損，補貼女性生理用品廠商。

財政部指出，台灣的營業稅屬一般消費稅，是對銷售一般貨物或勞務課徵，現行加值型營業稅稅率5%已是國際間最低，營業稅法中的免稅項目，均有其特定政策目的，包含配合農業、社會福利、教育文化及國防等政策，但未就個別產品提供免稅。

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財政部表示，此案立意良善，是為減輕女性財務負擔，不過，目前大多數採加值型營業稅國家未對女性生理用品免徵營業稅。

財政部進一步指出，考量若營業人未將減稅利益全數反映至商品售價，買受人實際上無法享受減稅利益，反而使國庫每年以約3.8億元稅收損失，補貼生產及銷售女性生理用品的廠商，也恐使其他銷售類似產品，例如嬰幼兒、成人紙尿褲或衛生紙等營業人要求援引比照，損及營業稅一般消費稅特性，並將擴大稅收損失。（編輯：楊凱翔）1130409